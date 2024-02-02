العالم اليوم - تقديرات أميركية.. أدلة ترجح "السلاح المستخدم" في هجوم الأردن

انتم الان تتابعون خبر تقديرات أميركية.. أدلة ترجح "السلاح المستخدم" في هجوم الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 07:21 صباحاً - ذكر 4 مسؤولين أميركيين لرويترز أن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة أميركية في الأردن مطلع الأسبوع في هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وحمَلت واشنطن فصائل متحالفة مع إيران مسؤولية الهجوم، لكنها قالت أيضا إن إيران تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف نظرا لدعمها هذه الفصائل.

وهذا هو الهجوم الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر.

ولم يكشف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر هويتهم، عن تفاصيل طراز الطائرة المسيرة.

ورجحت الأدلة الأولية أن الطائرة المسيرة إيرانية، لكن لم يجر تقييم رسمي إلا في الآونة الأخيرة بعد العثور على شظايا من الطائرة.

وقالت كتائب حزب الله المسلحة الموالية لإيران ومقرها العراق، الثلاثاء، إنها ستعلق العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة لتجنب إحراج حكومة بغداد.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها لا تسعى إلى حرب مع إيران، حتى مع تزايد ضغوط الجمهوريين عليها لترد بقوة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران سترد على أي تهديد من الولايات المتحدة.

وتعرضت القوات الأميركية لأكثر من 160 هجوما في العراق وسوريا والأردن منذ هجوم 7 أكتوبر، الذي أشعل الحرب في غزة، واستهدفت هجمات أيضا سفنا حربية في البحر الأحمر.

وأطلق المقاتلون الحوثيون في ​​اليمن طائرات مسيرة وصواريخ علي هذه السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين.

ويرجح أن يثير الهجوم الذي وقع في الأردن وأي رد أميركي مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي قالت السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وردت الولايات المتحدة بالفعل في العراق وسوريا واليمن على هجمات سابقة شنتها جماعات مدعومة من إيران.

وحذر خبراء من أن أي ضربات ضد قوات إيرانية داخل إيران قد تجبر طهران على الرد، مما يؤدي إلى تصعيد الوضع على نحو قد يستدرج الولايات المتحدة إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط.