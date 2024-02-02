العالم اليوم - كيف سيكون شكل الرد الأميركي على هجوم الأردن؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:28 مساءً - علامات استفهام حول تأخر الرد الأميركي على الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود في الأردن، فعلى الرغم من التهديدات شديدة اللهجة التي أصدرتها واشنطن، إلا أنها تواصل التأكيد على أنها تبحث خيارات الرد، فيما ذهب البعض لوجود تسوية سرية تجري بين الطرفين بعد ما حدث.

ميدانيا، قالت تقارير إعلامية إن إيران بدأت سحب كبار قادتها المتواجدين في سوريا، مع اتهامات لقوات الأمن السورية بتسريب معلومات عن القوات الإيرانية هناك.

ما الخيارات المطروحة الآن؟

في حديث له لرادار على "دوت الخليج" نفى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران محمد مرندي ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول سحب إيران لقواتها وكبار عناصرها من الحرس الثوري من سوريا. وأشار في هذا الخصوص:

استمرارية تواجد القوات الإيرانية في سوريا.

تسعى الولايات المتحدة إلى ضرب المقاومة التي تحارب الاحتلال الأميركي في سوريا والعراق.

لا يوجد وكلاء لإيران في اليمن والعراق وسوريا وفلسطين، بل هي تدعمهم للوقوف ضد الاحتلال.

الحضور الإيراني في سوريا قوي وإيران ستتخذ الاحتياطات اللازمة في ذلك.

ما يقوم به المقاومون في سوريا أو العراق مشروع كونهم يدافعون عن أرضهم من الاحتلال الأميركي.

القضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط ليست سوريا والعراق وإنما الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني في غزة.

ما دامت غزة تتعرض للقصف والقتل، فإن الوضع في المنطقة لن يكون هادئا.

ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة إلهاء عن القضية الأساسية وما يعانيه أهل غزة.

كيف سيكون شكل الرد الأميركي؟

ويعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الأستاذ ريتشارد تشاسدي:

على بايدن توخي الحذر وعدم الانسياق وراء ضغوطات الجمهوريون فيما يخص الرد العسكري على الهجوم بالمسيرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

أي رد عسكري أميركي على إيران من شأنه إخراج الأمور عن السيطرة.

عززت إيران الانقسامات في الداخل الأميركي.

حرص إيران على توسيع نفوذها في المنطقة وتقوية موقفها وموقعها في المفاوضات لخدمة مصالحها.

تحرك أميركي لمكافحة الإرهاب معقد جدا نظرا لانتشار وكلاء إيران في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد نبيل العتوم، رئيس برنامج الدراسات الإقليمية بمركز الشرق الأوسط للدراسات خلال مداخلته انسحاب كبار المستشارين الإيرانيين الفعلي من دمشق وفقا لتصريحات وزارة الخارجية الإيرانية في إطار المناقلات، ويضيف لسكاي نيوز عربية: