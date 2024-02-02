نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة القاهرة في برازيليا تقدم أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر لدى البرازيل، حيث قامت بتسليم سيادته أوراق اعتمادها كسفيرة لجمهورية مصر العربية لدى البرازيل.

وقد أعقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد عقد لقاء ثنائي، نقلت خلاله السفيرة المصرية تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى نظيره البرازيلي، وأعربت عن امتنانها لتمثيل بلادها في البرازيل، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لعلاقاتها مع البرازيل.

كما تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية البرازيلية في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع الراهنة في غزة وتداعيتها الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب الرئيس لولا عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال مشاركته في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي عُقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

كما نقل شكره للحكومة المصرية على دعمها للبرازيل في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مؤكدًا على تطلعه لإتمام زيارته إلى مصر قريبا.

هذا، وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بالقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا، حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين والتقاط الصور التذكارية، وقامت السفيرة بكتابة كلمات في دفتر تشريفات الرئاسة.