شويغو: خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الماضي تجاوزت 23 ألفا بين قتيل وجريح

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال الشهر الماضي، أكثر من 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.

وقال شويغو خلال اجتماع مع قيادات هيئات وزارة الدفاع: "تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الماضي 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.

وأضاف: "تم تدمير أكثر من 3 آلاف قطعة من مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك أسلحة أجنبية، حيث تم تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" الألمانية، وعربات "برادلي" ومنظومات "باتريوت" و"هيمارس" الأمريكية".

وأضاف: "خلال العمليات المكثفة على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك، تم تحرير بلدات فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا"، وأوضح أن القوات الروسية تواصل عملها بشكل ممنهج لتقليص القدرة القتالية للعدو.

وأكد شويغو علة أنه "في شهر يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية 127 ضربة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية والمرافق العسكرية في أوكرانيا