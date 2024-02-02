نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنديد أوكراني بمشاركة الأندية الروسية في المباريات الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد "دينامو كييف" مشاركة الأندية الروسية في المباريات الودية الدولية.

وقال الفريق الأوكراني في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت: "الأندية الروسية ليس لها مكان في كرة القدم العالمية، وندين قرار بعض الأندية بقبول دخول الملعب واللعب ضدها".

وأدان دينامو رغبة فريق أورداباسي الكازاخستاني في اللعب مع فريق فورونيج فاكل.

وفي وقت سابق، عارض الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا وصربيا، في المباراة المقررة في 21 مارس المقبل بموسكو العاصمة الروسية.

في 28 فبراير 2022، أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والفرق االروسية من المشاركة في البطولات الدولية.

ولا تتنافس الفرق الروسية في المسابقات الأوروبية، كما فقد المنتخب الروسي فرصة المنافسة من أجل الوصول إلى نهائيات بطولة العالم وأوروبا