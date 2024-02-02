الرئيس شي جين بينج يترأس اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

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أحمد جودة - القاهرة - عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا لمداولة "التقرير الشامل من اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد الاستماع إلى ومناقشة تقارير العمل المقدمة من المجموعات القيادية الحزبية لكل من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا، وتقرير عمل أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" و"التقرير الموجز عن تعميق حملة التثقيف بشأن دراسة وتنفيذ فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد في الحزب بأكمله" و"الآراء حول تعزيز وتوسيع النتائج التي تحققت في حملة التثقيف بشأن دراسة وتنفيذ فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد" و"لوائح الحزب الشيوعي الصيني بشأن الجولات التفقدية". وترأس الاجتماع شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأشاد الاجتماع بأعمال المجموعات القيادية الحزبية لكل من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا وأمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، ووافق على ترتيبات أعمالها لعام 2024. وأوضح الاجتماع أنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب، تمسكت المجموعات القيادية الحزبية للهيئات الخمس بالاسترشاد بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وأوفت بواجباتها ومسؤولياتها المتمحورة حول المصلحة العامة لأعمال الحزب والدولة، وعززت تقوية البناء الذاتي للمجموعات الحزبية بشكل فعال، وقدمت مساهمات إيجابية في تعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وحققت بداية جيدة في أعمال مختلف الجوانب. وعملت أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تحت قيادة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عملت بشكل استباقي ونشط، وقامت بالكثير من الأعمال الفعالة في دفع تنفيذ قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، وتعزيز بناء منظومة اللوائح والقوانين داخل الحزب وتوجيه بناء المنظمات الجماهيرية وإصلاحها وما إلى ذلك.

وشدد الاجتماع على أن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لتأسيس الصين الجديدة وهو عام حاسم لتحقيق أهداف ومهام "الخطة الخمسية الـ14"، وأنه يتعين على المجموعات القيادية الحزبية لكل من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا أن تتخذ فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد كمرشد لها، والالتزام بأعلى مبدأ سياسي للقيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب، والتركيز عن كثب على تعزيز أعظم سياسات التحديث الصيني النمط، ومواصلة تنفيذ الخطط والترتيبات الإستراتيجية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني. ومن الضروري الالتزام بالمهمة الأساسية المتمثلة في التنمية عالية الجودة، وتعميق الإصلاح والانفتاح، وضمان تنفيذ المهام الرئيسة التي حددها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، ودفع تحقيق الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول في الاقتصاد. ومن الضروري ترسيخ مفهوم الإنجازات السياسية التي تعود بالنفع على الشعب وتحسن معيشة الشعب ورفاهه، والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وينبغي تنسيق التنمية عالية الجودة والأمن رفيع المستوي، والحفاظ على التفكير الأساسي الأدنى، وتعزيز الوعي بالنضال وتحسين القدرة على المكافحة. ويجب تنفيذ المسؤولية الرئيسية لإدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل، وأخذ زمام المبادرة في تطبيق وتنفيذ روح قاعدة النقاط الثماني الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب ولوائح تنفيذها التفصيلية، ويجب التصرف كقدوة ومثال يحتذي به، واتخاذ إجراءات ملموسة ومتعمقة لدفع الثورة الذاتية للحزب. وعلى أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعزيز مسؤوليتها السياسية، والوفاء بواجباتها ومسؤولياتها بصرامة، وتعزيز البناء الذاتي، ومواصلة إنجاز المهام المختلفة التي تكلفها بها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بجودة عالية.

وأشار الاجتماع إلى أنه منذ بدء حملة التثقيف بشأن دراسة وتنفيذ فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، التزم الحزب بأكمله بشكل وثيق بالمتطلبات العامة المتمثلة في "دراسة الفكر وتقوية روح الحزب والاهتمام بالممارسة وتحقيق إنجازات جديدة"، وعمل على التركيز على الموضوع الرئيسي والخط الرئيسي، وتوضيح الأهداف والمهام، وإبراز شحذ الروح بالدراسة، وزيادة الحكمة بالدراسة، وتقويم السلوك بالدراسة، وتعزيز العمل بالدراسة، والدمج الوثيق لأعمال العام الأول لتطبيق روح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، سعيا لحل المشاكل التي تعيق التنمية عالية الجودة، والمشاكل العاجلة والمستعصية التي تشكو منها جماهير الشعب وتترقب لحلها بسرعة، والمشاكل البارزة في بناء الحزب، من أجل الوصول إلى الأهداف المرتقبة وتحقيق إنجازات ملحوظة.

وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة تعزيز التسلح النظري، وتثقيف وتوجيه أعضاء الحزب وكوادره لفهم القواعد وتوضيح الاتجاه ودراسة الأساليب واستلهام الحكمة، والحفاظ على أصالتهم وإذكاء حيويتهم، وتوحيد الفكر وشحذ الروح، من خلال التمسك بدراسة نظريات الحزب الابتكارية؛ ويجب مواصلة دفع حل المشاكل والقيام بعمل جيد في التقويم والإصلاح والمعالجة ووضع القواعد واللوائح باستمرار، حتى يشعر جماهير الشعب حقا بالنتائج الفعلية لحل المشاكل؛ وينبغي مواصلة تحسين أسلوب العمل، وتطبيق وتنفيذ "الذهاب إلى الوحدات القاعدية للقيام بأربعة أمور" (نشر خطوط الحزب ومبادئه وسياساته في الوحدات القاعدية، والدراسة والبحث في الوحدات القاعدية، ومعالجة الشكاوى الشعبية المعبر عنها عبر رسائل في الوحدات القاعدية، وإجراء العمل في الموقع بالوحدات القاعدية)، واتباع الخط الجماهيري في العصر الجديد، ومعالجة الشكلية والبيروقراطية، والعمل على تخفيف الأعباء على الوحدات القاعدية بشكل جيد من خلال معالجة الشكلية؛ ومن الضروري مواصلة توطيد أساس الوحدات القاعدية، ودفع حوكمة الوحدات القاعدية تحت توجيه بناء الحزب، وإفساح المجال كاملا لدور المنظمات الحزبية القاعدية باعتبارها قلاع نضال والدور الريادي والنموذجي لأعضاء الحزب؛ ويجب مواصلة التنفيذ، والتركيز على العمل الجاد، والقيام بالعمل العملي، والسعي لتحقيق نتائج عملية، وتحويل نتائج حملة التثقيف بشكل أفضل إلى منجزات تدفع التنمية عالية الجودة. ويجب على لجان الحزب ومجموعات الحزب القيادية على جميع المستويات اتخاذ تعزيز وتوسيع النتائج المحققة في حملة التثقيف كمهمة سياسية رئيسية، وتحمل مسؤولياتها الرئيسية وتنفيذها بجدية.

وأشار الاجتماع إلى أنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، قام حزبنا بتعديل "لوائح الحزب الشيوعي الصيني بشأن الجولات التفقدية" ثلاث مرات، مما عزز بشكل مستمر التطوير المتعمق لأعمال الجولات التفقدية وتحسين مجموعة النظم والقواعد للثورة الذاتية للحزب. ومن الضروري الالتزام بمبدأ الجولات التفقدية السياسية، واتخاذ "صون أمرين" (صون مكانة الأمين العام شي جين بينغ كنواة للجنة المركزية للحزب وكل الحزب بثبات لا يتزعزع، وصون سلطة اللجنة المركزية للحزب وقيادتها المركزية والموحدة) كمهمة أساسية، ومراقبة الصلاحيات والمسؤوليات عن كثب، والرقابة على كبار المسؤولين والمجموعات القيادية، وتركيز الاهتمام على المشاكل التي تؤرق جماهير الشعب بشدة، ودفع الرقابة السياسية لتكون ملموسة ودقيقة ومنتظمة. وينبغي إظهار القدرة الحقيقية وتحقيق النتائج العملية في تعزيز الجولات التفقدية وأعمال التقويم والإصلاح فيها، والاضطلاع بمسؤوليات التقويم والإصلاح، وتحسين آلية التقويم والإصلاح، والاستفادة الشاملة من نتائج الجولات التفقدية، وتعميق الإجراءات التي تجمع بين المعالجة الفرعية والأخرى الجذرية. ويجب إفساح المجال كاملا لدور الرقابة الشاملة للجولات التفقدية، وتعزيز الترابط والتناسق بين الجولات التفقدية وغيرها من الأشكال الرقابية، وتشكيل قوة رقابية مشتركة. ومن الضروري إجراء الجولات التفتيشية بريادة الجولات التفقدية، وإظهار أوجه التفوق النظامي للتفاعل بين المستويات الأعلى والأدنى في الجولات التفقدية والتفتيشية، وإنشاء شبكة مراقبة مكثفة. كما يجب القيام بعمل جيد في دراسة "لوائح الحزب الشيوعي الصيني بشأن الجولات التفقدية" والترويج لها وتنفيذها، وتقوية البناء الذاتي لصفوف الجولات التفقدية، ورفع مستوى توحيد معايير أعمال الجولات التفقدية باستمرار.

كما تم تناول قضايا أخرى خلال الاجتماع.