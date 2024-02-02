نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المصري في بغداد يلتقى رئيس مجلس وزراء العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير أحمد سمير، السفير المصري في بغداد مع رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث أعرب سفير مصر عن بالغ الاعتزاز بعمق وتميز العلاقات مع جمهورية العراق الشقيق، والتطلع لدفع التعاون بين البلدين لآفاق أرحب في مختلف المجالات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حرصه على تعزيز التعاون مع مصر سواء من خلال أطر التعاون الثنائي، وخاصة اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيدًا بالشراكات القائمة مع الشركات المصرية والمشروعات التي تنفذها لدعم التنمية في العراق.

كما ثمَّن دور مصر الإقليمي ولا سيما الجهود الحثيثة التي تضطلع بها القاهرة لتقديم وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.