نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال الإستونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية يانا فاناميلدر وتسليمها احتجاجا شديد اللهجة على خطط إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت، حرروا إستونيا من النازية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: "تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة إستونيا لدى روسيا يانا فاناميلدر بتاريخ 2 فبراير 2024 إلى وزارة الخارجية الروسية وجرى تسليمها احتجاجا شديد اللهجة على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات" عسكريين سوفييت في مقبرة تالين العسكرية، دون موافقة أقاربهم".

وأضافت: "أعمال التدنيس هذه تتعارض مع الأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية التي أهدرتها تالين منذ أمد. هذه الخطوة لن تبقى بلا رد".