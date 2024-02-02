مزارعو فرنسا يزيلون الحواجز التي أقاموها على الطرق المودية إلى باريس

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ المزارعون الفرنسيون إزالة الحواجز التي أقاموها على الطرق المودية إلى باريس ومناطق أخرى في البلاد اليوم الجمعة، غداة تخصيص الحكومة حزمة دعم إضافي.

وخصصت الحكومة الفرنسية أكثر من 400 مليون يورو (436 مليون دولار) لتدابير مختلفة تهدف إلى الاستجابة لشكاواهم بشأن انخفاض دخلهم والقيود التنظيمية المفروضة على عملهم والمنافسة غير العادلة من الخارج.

وأزال المتظاهرون الخيام ونظفوا الطرقات وأضرموا النيران في حزم القش التي كانوا يستخدمونها كحواجز على الطرق السريعة الرئيسية المحيطة بالعاصمة الفرنسية.

كما غادرت قوافل الجرارات المواقع بطريقة سلمية ومنظمة وسط انتشار كبير للشرطة لضمان أمن العمليات.

وقال أرنو روسو، رئيس أكبر اتحاد للمزارعين بالبلاد: "نريد الآن العمل" على مقترحات الحكومة واتخاذ خطوات "ملموسة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف روسو أن المزارعين سيراقبون من كثب ما إذا كانت الحكومة ستنفذ وعودها بحلول يونيو 2024، كما حذر من أنهم مستعدون للاحتجاج مرة أخرى مع استعداد البلاد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وفي الأسابيع الأخيرة، خرج المزارعون في دول أوروبية بينها ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، أسبانيا إيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها باحتجاجات غاضبة بسبب تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.

وينتقد المزارعون الأوروبيون انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المحروقات، حيث أدت العقوبات الغربية ضد روسيا والمساع للتخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وغلاء الغذاء والمعيشة في أوروبا.

وتواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، حيث انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80% من إمدادات الغاز الروسي اللازم للصناعة ولا سيما التعدين، والتدفئة وتوليد الكهرباء.