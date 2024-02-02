نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة: معرض الكتاب مهرجان ثقافي متكامل ينافس أكبر المعارض الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زارت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جناح مملكة البحرين وعدد من أجنحة الدول الخليجية والعربية المشاركة، وبعض دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المقام حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكدت السفيرة فوزية زينل أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد مهرجانًا ثقافيا متكاملا ينافس أكبر معارض الكتاب الدولية، وأن مشاركة مملكة البحرين في هذا المحفل الثقافي تعكس متانة الروابط التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مضيفة أن مشاركة مملكة البحرين تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين، علاوة على مد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية، وإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إرث وحراك ونهضة ثقافية في شتى مجالات الحياة.

وأثنت زينل على مدى تميز الجناح الذي تشارك به هيئة البحرين للثقافة والآثار، والذي يضم إنتاجا ثقافيا ومعرفيا في مجالات الثقافة والفنون والآداب كافة، مثمنة جهود ممثلي هيئة الثقافة والآثار بالمملكة التي بذلوها لإعداد جناح البحرين في المعرض وتقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة للارتقاء بالمكون الثقافي والحضاري بمملكة البحرين، ودورها في تعزيز العلاقات الحضارية وبناء جسور التواصل بين المملكة ودول العالم.