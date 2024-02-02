العالم اليوم - أسهم "وول ستريت" تتباين رغم التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا

انتم الان تتابعون خبر أسهم "وول ستريت" تتباين رغم التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 06:24 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، في ظل تفاؤل المستثمرين بالتقارير الفصلية القوية من شركتي التكنولوجيا "ميتا بلاتفورمز" و"أمازون".

وحققت شركة "ميتا بلاتفورمز" نموا كبيرا في الإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوزت 40 مليار دولار.

كما تجاوزت الأرباح الصافية لـ "ميتا"، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، 14 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023.

كما أعلنت "ميتا" أنها ستقدم أرباحا نقدية ربع سنوية لأول مرة على الإطلاق، بقيمة 50 سنتاً للسهم.

تحركات الأسهم

صعد "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 9.87 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى 4916.06 نقطة، كما ربح المؤشر ناسداك المجمع 41.52 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 15403.16 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فتراجع بواقع 71.74 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 38448.10 نقطة.