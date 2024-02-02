نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية بالقاهرة: أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى ثوثيق للتاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة أنها تفتخر برعاية أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الاولى في الفترة من 1 إلى 10 فبراير. وقالت السفارة أنه ومن خلال الشراكة بين فوتوبيا والسفارة الأمريكية بالقاهرة، سيستضيف أسبوع الإسكندرية للتصوير مصورين صحفيين وممثلين تجاريين ومصورون فوتوغرافيون وصانعو أفلام ومصورون وثائقيون من الإسكندرية ودلتا النيل ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم.

وسيتضمن البرنامج فعاليات سوف تقام في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية، بما في ذلك مركز الجزويت الثقافي، وبساريا للفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني كجزء من أسبوع الإسكندرية للتصوير.

وتفخر السفارة الأمريكية برعاية ورشة عمل لخبير التصوير الفوتوغرافي والفيديو في ناشيونال جيوغرافيك، الدكتور شيفان باروسناث، الذي سيلتقي بالمصورين وصانعي الأفلام الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مستكشفين جدد في ناشيونال جيوغرافيك في إفريقيا

كما تفتخر أيضا سفارة الولايات المتحدة بعرض معرض لأعمال المصور الراحل فاروق إبراهيم كجزء من أسبوع الإسكندرية للتصوير. وسيكشف معرض "فاروق إبراهيم - الأسطورة" عن صور فريدة لم تُعرض من قبل للرئيس الأمريكي جيمي كارتر والرئيس المصري الراحل أنور السادات، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من الصور لزيارة الرئيس كارتر للإسكندرية. وسيعرض المعرض أيضًا 80 صورة فوتوغرافية نادرة للإسكندرية من فترة الخمسينيات وحتى عام 2011

أخيرًا، ترعى سفارة الولايات المتحدة معرض "سرد" وهو عبارة عن سلسلة من معارض التصوير الفوتوغرافي الوثائقية برعاية فوتوبيا والتي تعرض تسرد محتوى مرئي ومكتوب من خلال صور وقصص متنوعة عن الإسكندرية والدلتا كما تم التقاط صور لهم من قبل مصورين من جميع أنحاء مصر.

وصرح الوزير المستشار للشؤون الثقافية والاعلامية روبين هاروتونيان قائلًا: “تفتخر الولايات المتحدة برعاية أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى، وتتطلع إلى أن يصبح هذا الحدث حدثًا سنويًا يمثل المواهب الإقليمية التي دفعت الإسكندرية بالفعل إلى طليعة المشهد الثقافي في مصر. لقد ألهمتنا المواهب المتنوعة والديناميكية من منطقة الدلتا. ويشرفنا أن نعرض مرة أخرى معرضًا للأعمال المميزة للأسطورة فاروق إبراهيم، الذي جسّد بمهارة التاريخ والصداقة بين مصر والولايات المتحدة”.

ويعد دعم السفارة الأمريكية لأسبوع الإسكندرية للتصوير جزءًا من تعاونها الموسع وطويل الأمد مع المنظمات الفنية والثقافية المصرية لدعم الاقتصاد الإبداعي المزدهر، وتشجيع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي المتنوع في مصر.

ومن خلال عقود من الشراكة، استثمرت الحكومة الأمريكية في حماية التراث الثقافي الاستثنائي لمصر وضمان استفادة المجتمعات المحلية من صناعة السياحة المتنامية

ويضم أسبوع الإسكندرية للتصوير أكثر من 40 محاضرة ومحادثة وفعالية للتواصل والتي يمكن للجمهور حضورها مجانًا.