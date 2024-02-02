العالم اليوم - عبدالله بن زايد وسيغريد كاغ يبحثان أزمة غزة الإنسانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 09:24 مساءً - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وسيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سبل تعزيز آليات إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني بشكل مكثف وآمن ومستدام.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس في أبوظبي، سيغريد كاغ، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

كما بحث الطرفان الدور المهم والحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" وأهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لأداء مهامها والمتمثلة في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بسيغريد كاغ، مؤكدا أن "دولة الإمارات لديها التزام دائم وراسخ وتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتدعم بشكل كامل جهود المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ومساعيها النبيلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في غزة".

وأشار إلى أن "الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم".

وجدد التأكيد على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحماية كافة المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

كما أكد على أهمية دور الأمم المتحدة بالشراكة مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين".

وحضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والسفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.