العالم اليوم - بالفيديو.. كلوب يوقف الأسئلة بسبب مكالمة من طبيب الأسنان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. كلوب يوقف الأسئلة بسبب مكالمة من طبيب الأسنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 10:25 صباحاً - لقطة طريفة جديدة، قدمها المدرب الألماني يورغن كلوب، كما عهدت الجماهير، في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء القمة المرتقب بين ليفربول وأرسنال.

وأثناء تلقي كلوب بعض الأسئلة من وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي، استقبل مكالمة هاتفية، تبين أنها من طبيب الأسنان الخاص به.

ولم ينتبه كلوب لسؤال أحد الصحفيين حول سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، ونظر لهاتفه ثم قال: "طبيب الأسنان يتصل، قد يكون ذلك أمرا مهما".

وأثار هذا الموقف موجة من الضحك المستمر بين الصحفيين ووسائل الإعلام الذين كان يحضرون المؤتمر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها كلوب بمثل هذا الأمر، حيث سبق وأن قام بمواقف كوميدية في العديد من المناسبات خلال المؤتمرات أو المقابلات التلفزيونية.

يذكر أن المدير الفني الألماني المخضرم، أعلن رحيله عن تدريب ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على أرسنال، مساء الأحد المُقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.