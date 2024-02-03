نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر بالمجر يشارك باحتفالية توقيع اتفاقية بين البلدين في مجال الاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر بأن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام بزيارة إلي المجر في الفترة من ٣٠ يناير إلي ٢ فبراير ٢٠٢٤.

وشارك الوزير مع وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفد من شركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في الاحتفالية التي عقدت للتوقيع على الاتفاقية التجارية بين شركة المصرية للاتصالات وشركة 4IG المجرية لإنشاء أول كابل بحرى للاتصالات يربط بين مصر وألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا.

وأضاف السفير الشناوي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقى كذلك خلال الزيارة بوزير الاقتصاد الوطني المجري، مارتون ناجي، الذى شارك بدوره كذلك في الاحتفالية بمناسبة توقيع الاتفاقية التجارية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء الثنائي الذى جمع بين الوزيرين على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين مصر والمجر في المجالات المتعددة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار السفير المصري إلى أن زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المجر قد شهدت كذلك مشاركة في ورشة عمل عقدت في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد بمشاركة عدد من أبرز الأكاديميين وأساتذة الجامعات المجرية، تناولت فرص التعاون المستقبلية بين مصر والمجر في مجالات التكنولوجيا البازغة. كما شهدت الزيارة مشاركة السيد الوزير في اجتماع ضم كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد شهدت الزيارة أيضًا لقاء الوزير بسكرتير الدولة بوزارة الخارجية المجرية المعني بالعلاقات الثنائية، تاماش مينسير، والذى أكد علي عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قد ارتقت مؤخرًا إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشددًا علي حرص المجر علي تطوير علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، خاصة مع الدور الجوهري والأساسي الذى تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سبيل تحقيق الاستقرار وكذا التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.