العالم اليوم - بهدف في الدقيقة 96.. إيران إلى "مربع آسيا الذهبي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 04:25 مساءً - حجزت إيران مقعدها في نصف نهائي كأس آسيا بفوز في وقت قاتل، عندما حولت تأخرها أمام اليابان إلى انتصار 2-1، السبت.

وسجل هدفي إيران محمد محبي في الدقيقة 55، وعلي رضا جهانبخش في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء. وكانت اليابان تقدمت بهدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28. وضربت إيران حاملة اللقب 3 مرات، موعدا مع الفائز بمباراة قطر المضيفة وأوزبكستان، التي تقام لاحقا في مدينة الخور.

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