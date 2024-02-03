العالم اليوم - أشتية: نتواصل مع حركة حماس من خلال مصر وقطر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 05:22 مساءً - أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في لقاء مع دوت الخليج بتواصل السلطة الفلسطينية مع حركة حماس من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.

وفي حواره مع سكاي نيوز عبية، قال أشتيه": نتواصل مع حماس من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.

لا نريد العودة إلى مسار سياسي ومفاوضات جديدة بل نريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصفنا بـ"الإرهاب".

على حماس استكمال الحوار معنا ونقبل ما يترتب عليه ضمن برنامج منظمة التحرير.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أشتية: نتواصل مع حركة حماس من خلال مصر وقطر .. في رعاية الله وحفظة