الأونروا: 90% من سكان غزة نازحون.. ولدينا 4 مراكز صحية من أصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 05:29 مساءً - أكد القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا في غزة، على ضرورة العمل الإنساني ونرحب باستئناف الدعم من الدول المانحة.

وقال في حديثه لـ القاهرة الإخبارية: "%90 من سكان غزة نازحون، ولدينا 4 مراكز صحية من أصل 22 تعمل بالقطاع".

قالت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "أونروا"، إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها لها يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضافت في تصريحات عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن الوالدين في قطاع غزة.