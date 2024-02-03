جيش الاحتلال ينفذ أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 05:29 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدة النقل العملياتي التابعة له نفَّذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.

وأضاف، في بيانٍ، اليوم السبت، أن عناصر الوحدة من لواء "الهامور" ينفذون عملياتهم بانتظام منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة، قائلًا إنهم يتولون مهام معقدة في عمق أراضي القطاع.

وذكر أنهم ينقلون عشرات الآلاف من المقاتلين من وإلى القطاع، موضحًا أن الوحدة تشكل حلقة وصل بين المناطق الداخلية لقطاع غزة وأراضي إسرائيل.

وأمس الجمعة، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مناطق واسعة في شمال قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بشكلٍ كامل من معظم مناطق شمال قطاع غزة، مضيفًا: "تمكنا من الوصول إلى مناطق قريبة جدًا من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ولم نلحظ أي آليات إسرائيلية في تلك المناطق التي انسحبنا منها لأول مرة".

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشط في بعض المناطق جنوب مدينة غزة، مضيفا أن هناك ما يقرب من 25 مركبة إسرائيلية متمركزة بالقرب من مقر (الأونروا) وجامعاتها، وتمتد على طول الطريق حتى حي الرمال في مدينة غزة.