أمريكا: تنفيذ ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 07:32 مساءً - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق.

الحوثيون في اليمن

وأضافت القيادة الوسطى، أن المسيرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، موضحة أن تلك المسيرات شكلت تهديدا للسفن والبحرية الأمريكية في المنطقة وتدميرها جاء دفاعا عن النفس.

البحر الأحمر

وتابعت، لقد تم إسقاط 7 مسيرات فوق البحر الأحمر أمس الجمعة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، مشيرة إلى أن إجراءاتنا سوف تحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا.

البيت الأبيض

كان البيت الأبيض، أعلن اليوم السبت، أنه جار تقييم الضربات على العراق وسوريا أمس، مؤكدًا أن عملياته ستستمر لأيام.

الجيش الأمريكي

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن قواته شنت غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف 'فيلق القدس' التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

الولايات المتحدة

وأضافت القيادة في بيان، أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

المرافق اللوجستية

وشملت المنشآت التي تم استهدافها «مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة»، لهذه الفصائل المسلحة، والذين «سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف»، وفق البيان.