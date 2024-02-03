الاتحاد الأوروبي: الأونروا تقوم بدور محوري في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 07:32 مساءً - قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، إن وكالة الأونروا تقوم بدور محوري في قطاع غزة ولا يمكن استبدال دورها.

الاتحاد الأوروبي

وأضاف المنسق، أنه علينا أن نسعى للتأكد من الادعاءات الخاصة بعدد من موظفي الأونروا، موضحا أنه لا يمكن معاقبة أكثر من مليوني شخص في غزة بناء على ادعاءات.

الأونروا

وتابع منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد، أننا أكدنا على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى في غزة.

فجوة تمويلية

كان كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة الأونروا، قال إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

400 مليون دولار

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا، إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى، موضحا أنه يتم التواصل حاليا مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

النفق المظلم

وتابع كاظم أبو خلف، أنه في حالة استمرار تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر، مشيرا إلى أننا نأمل في تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف وهذا ليس الوقت لإضعاف وكالة الأونروا قائلا: «لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم».