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العالم اليوم - برشم يقود قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 09:24 مساءً - أنقذ مشعل برشم حارس مرمى قطر 3 ركلات ترجيحية، ليمنح بلاده بطاقة التأهل الى نصف نهائي كأس آسيا، بالفوز على أوزبكستان 3-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، السبت.

وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وأدركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59).

وتلتقي قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة مع إيران، الأربعاء، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الآخر بين الأردن وكوريا الجنوبية، الثلاثاء.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر برشم يقود قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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