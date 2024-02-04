العالم اليوم - روسيا.. مقتل 20 في هجوم على مخبز في ليسيتشانسك

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. مقتل 20 في هجوم على مخبز في ليسيتشانسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 07:21 صباحاً - قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عمالها انتشلوا 20 جثة من تحت الأنقاض عقب هجوم أوكراني على مخبز في مدينة ليسيتشانسك بمنطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا أمس السبت.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن عمالها أنقذوا 10 أشخاص.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعمال الطوارئ وهم ينقلون شخصين مخضبين بالدماء على محفات في الظلام من تحت أنقاض مبني.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق بشكل مستقل من أي تفاصيل عن التقرير الصادر عن المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها في عام 2022.

ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي بيان عن الواقعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "عشرات المدنيين" كانوا في المبنى وقت الهجوم وإن أسلحة غربية استخدمت فيه.

وقالت زاخاروفا في بيان: "بحسب مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا الاتحادية، قصف نظام كييف يوم السبت 3 فبراير، المناطق المدنية في مدينة ليسيتشانسك، وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية لهجوم وحشي. وبسبب الأعمال الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين تم تدمير مخبز"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي للأنباء.

وأضافت: "في الوقت الذي كان فيه عشرات المدنيين في المخبز، أمرت القوات الأوكرانية بضرب المبنى. يعرف المتطرفون أن السكان المحليين وكبار السن والعائلات والأطفال يتواجدون هناك يوم السبت، وتسبب القصف بتدمير المبنى بشكل كامل".

وتابعت: "وفقا لوزارة الطوارئ الروسية، من المرجح أن يكون قرابة 40 شخصا تحت الأنقاض. ومن المعروف بالفعل أن ما لا يقل عن 11 مدنيا من جمهورية لوغانسك قد لقوا حتفهم، وهناك العديد من الجرحى. وفي الوقت الراهن، تتواصل عمليات البحث وإنقاذ الناجين، ويقوم المختصون في وزارة الطوارئ بانتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض".

وذكر المركز الإعلامي في لوغانسك أن أوكرانيا قصفت المخبز باستخدام نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة "هيمارس".