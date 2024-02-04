نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناميبيا تكشف تفاصيل وفاة الرئيس حاجي جينجوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رئاسة نامبيا، أن الرئيس توفي في مستشفى ليدي بوهامبا، حيث كان يتلقى العلاج الطبي.

وأعلنت ناميبيا، اليوم الأحد، وفاة الرئيس حاجي جينجوب، عن عمر يناهز 82 عاما، وفقا لوسائل إعلامية.

وقال مكتب رئيس ناميبيا، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الرئيس حاجي جينجوب، توفى بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

أصدرت ناميبيا، بيانا عاجلا قالت فيه: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما مميزا للشعب، ورمزا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد".