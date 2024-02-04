أستراليا: ندرس الاتهامات الموجهة لـ ”الأونروا” ونريد حل الأمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 09:31 صباحاً - قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إنَّ حكومته تحقق في مزاعم بأنّ بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" متورطون في هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بعد أن أوقفت أستراليا تمويلها للوكالة الشهر الماضي.

وأستراليا واحدة من عدة دول أوقفت تمويل الأونروا، وهي مصدر مهم للدعم في غزة، بعد مزاعم إسرائيلية بتواطؤ موظفي الوكالة مع حماس.

ووفقًا لنص مكتوب، أوضح "ألبانيزي" لهيئة الإذاعة الأسترالية فيما يتعلق بهذه الاتهامات "أننا ندرس الأمر جنبًا إلى جنب مع دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ونريد حل ذلك"، حسبما أفادت "رويترز".

وذكر ألبانيزي أنَّ حكومته تريد التأكد من فحص الاتهامات بشكل كامل، حيث يذهب كل التمويل للغرض الذي تمَّ تقديمه من أجله.

وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يريد أن يموت الناس جوعًا في غزة، وأن المنظمة الوحيدة التي يمكنها تقديم هذا الدعم هناك هي الأونروا.

وفي أواخر الشهر الماضي، انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في وقف تمويل وكالة الإغاثة.

وقالت الوكالة إنها فتحت تحقيقًا مع عدد من الموظفين.