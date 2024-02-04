نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان وفاته.. نبذة عن رئيس ناميبيا حاجي جينجوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر، أن حاجي جينجوب تولى رئاسة ناميبيا منذ 21 مارس 2015.

وأفادت المصادر، بأن جينجوب يعاني مشاكل صحية قبل وصوله إلى السلطة.

وخضع الرئيس حاجي جينجوب، في ٢٠١٣ لجراحة بالدماغ، وفي السنة المنصرمة خضع لجراحة في الشريان الأورطي في جنوب إفريقيا المجاورة.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا.

وأعلنت ناميبيا، اليوم الأحد، وفاة الرئيس حاجي جينجوب، عن عمر يناهز 82 عاما، وفقا لوسائل إعلامية.

وكشفت رئاسة نامبيا، أن الرئيس توفي في مستشفى ليدي بوهامبا، حيث كان يتلقى العلاج الطبي.

وقال مكتب رئيس ناميبيا، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الرئيس حاجي جينجوب، توفى بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

وأصدرت ناميبيا، بيانا عاجلا قالت فيه: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما مميزا للشعب، ورمزا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا، وعمود البيت الناميبي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نناشد الأمة أن تظل هادئة ورصينة بينما تقوم الحكومة بجميع الترتيبات والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية، وسيتم إصدار إعلانات أخرى في هذا الصدد".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء سيجتمع فورا من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد".