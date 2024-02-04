العالم اليوم - ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27365 منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27365 منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 12:24 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم الأحد، إن 27365 فلسطينيا قتلوا وأصيب 66630 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 121 يوما.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن نحو 127 فلسطينيا قتلوا وأصيب 178 آخرون، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة في غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن غالبية ضحايا الضربات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر 2023، هم من النساء والأطفال.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن "عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم".

واليوم، دخلت الحرب على غزة يومها الـ121، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات تركزت على وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل بالمدفعية ومن الزوارق الحربية.

ووصلت جثامين 3 قتلى إلى مجمع ناصر الطبي إثر القصف المتواصل لخان يونس منذ صباح اليوم الأحد.