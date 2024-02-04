العالم اليوم - solutions by stc تستحوذ على 40% من "ديفوتيم الشرق الأوسط"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 12:24 مساءً - استكملت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions" صفقة الاستحواذ على 40 بالمئة من شركة "ديفوتيم الشرق الأوسط"، التابعة لمجموعة ديفوتيم العالمية، حيث بلغت كامل قيمة المنشأة حوالي 741.7 مليون ريال (نحو 198 مليون دولار).

وذكرت الشركة أن الاستحواذ يتوافق مع استراتيجية النمو التي تتبناها مجموعة stc وشركة solutions by stc، للتوسع في الأسواق الجديدة وخطوط الأعمال الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc، عمر بن عبدالله النعماني أن الاستحواذ ينتج شراكة استراتيجية بين solutions by stc و "ديفوتيم الشرق الأوسط" الأمر الذي يوسع نطاق الأعمال للشركتين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تمكين عملاء الشركتين من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالهم وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة "ديفوتيم الشرق الأوسط" المهندس أسامة الغول، أن الشراكة الإستراتيجية مع solutions by stc تمثل فصلاً جديداً لتطور الشراكة، كونها لاعباً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي في السعودية.