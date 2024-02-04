العالم اليوم - EQT تستأنف خطة الطرح الأولي لـ"جالديرما" بـ20 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر EQT تستأنف خطة الطرح الأولي لـ"جالديرما" بـ20 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 02:18 مساءً - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة الاستثمار المباشر السويدية العملاقة "إي.كيو.تي" تعيد إحياء خطة الطرح العام الأولي لمجموعة "جالديرما" السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة.

وقالت الصحيفة إن "جالديرما" تستعد لتنفيذ طرح عام أولي في سويسرا في النصف الأول من العام الحالي، مضيفة أن قيمة الشركة في الطرح قد تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن مالكي "جالديرما" أجلوا خطة الطرح العام الأولي بسبب أزمة ثقة في القطاع المصرفي.

وبعد وقت قصير من تأجيل إدراجها في السوق المالية، جمعت الشركة في يونيو نحو مليار دولار من طرح خاص لعدد من الأسهم.

واستحوذت إي.كيو.تي على "جالديرما"، ذراع منتجات العناية بالبشرة التابعة لنستله، في 2019.