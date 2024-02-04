سريلانكا تضبط 23 صيادا هنديا قرب إحدى جزرها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 06:31 مساءً - ضبطت قوات البحرية السريلانكية 23 صيادا هنديا كانوا يصطادون قرب جزيرة "دلفت" السريلانكية الواقعة في مضيق مائي بين البلدين.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن السلطات في سريلانكا اصطحبت الصيادين لإجراء تحقيقات معهم، مشيرة إلى أن تكرار الحوادث المُماثلة يثير قلق حكومة ولاية "تاميل نادو" الهندية القريبة من سريلانكا إلى جانب منظمات مختصة بشؤون الصيد.

وكانت القوات البحرية في سريلانكا قد ألقت القبض على 18 صيادا هنديا الشهر الماضي في منطقة قريبة.

يُشار إلى أن قضية الصيد كانت مثار حديث بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس سريلانكا رانيل ويكريمسنجه خلال زيارته للهند في يوليو الماضي.