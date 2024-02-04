مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق بنزلٍ في وسط رومانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 06:31 مساءً - أعلنت السلطات الرومانية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر اندلاع حريق بنزل في وسط البلاد.

وقالت إدارة الحالات الطارئة - في منشور عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إنه تم نشر فرق الطوارئ لإخماد الحريق الذي وقع في قرية "كاليمانستي" بمقاطعة "فيلتشا" حيث كان يمكث 10 أشخاص في النُزل"، مشيرة إلى أن 9 أشخاص تمكنوا من النجاة، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى، فيما حوصر آخر داخل المبنى ولقى مصرعه.

وتمكنت السلطات من السيطرة على الحريق، ولكن لم يتضح بعد السبب وراء نشوبه.