نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ البنك المركزي التركي الجديد: سنحارب من أجل خفض التضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فاتح كاراهان، المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي اليوم الأحد، الذي جاء بعد تنحي حفيظة أركان، التي قادت تغييرنهج السياسة النقدية التركية ورحلت على خلفية فضيحة فساد، إنّ فريقه عازم على أن يتبنى نهجًا صارما للسياسية النقدية حتى انخفاض التضخم (أسعار السلع) إلى مستويات تتوافق مع أهدافه، وفق رويترز اليوم الأحد.

نهج السياسة النقدية التركية

وقال كاراهان في أول تصريحات له منذ توليه المنصب، إن الأولوية الأساسية هي استقرار الأسعار وإنهم سيواصلون الجهود لضمان انخفاض معدل التضخم، وذلك من خلال الاعتماد على فريق البنك القوي.

وأضاف في بيان مكتوب: "سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حال حدوث أي تدهور في توقعات التضخم".

من هو حصل كاراهان؟

ووفقا لسيرته الذاتية، حصل كاراهان 42 عاما، على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا، وعمل خبيرًا اقتصاديًا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك لمدة 10 سنوات تقريبًا، وكان أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك وعمل في أمازون كخبير اقتصادي رئيسي في عام 2022.

وذكر وزير المالية محمد شيمشك اليوم الأحد أنه يتطلع إلى العمل مع المحافظ الجديد وفريقه في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي.

وقال شيمشك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "المحافظ كاراهان مناسب تماما لهذا المنصب. وبفضل خبرته الواسعة، التي كان معظمها مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، فليس لدي أدنى شك في أنه سيتفوق في هذا المنصب الجديد".

وأضاف: "نلتزم بدعم عملية خفض معدل التضخم من خلال استعادة الانضباط المالي، وفي الوقت نفسه تنفيذ إصلاحات هيكلية".

وقبل أن يتولى كاراهان المنصب الجديد أمس السبت، كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي وعضوا في لجنة السياسة النقدية للبنك منذ يوليو تموز من العام الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان إن أول ظهور علني للمحافظ الجديد سيكون في أنقرة يوم الخميس حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا حول تقرير التضخم الأول لهذا العام.