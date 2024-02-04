نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تواصل جهودها لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيلتقي مبعوث الولايات المتحدة آموس هوكستين سيلتقي خلال زيارته الحالية لإسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، والرئيس إسحق هيرتسوغ، وذلك في محاولة للتوصل إلى ترتيب مع جماعة حزب الله في لبنان، وذلك وفق ما أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن حزب الله اليوم مقتل اثنين من عناصره جراء هجمات إسرائيلية بجنوب لبنان. وكثيرًا ما تنطلق صفارات الإنذار في بلدات بشمال إسرائيل جراء تعرضها لهجمات انطلاقًا من الجنوب اللبناني.

أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سوريا.. و3400 هدف في لبنان

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سوريا، و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب مع حماس في غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال هاغاري للصحافيين "منذ بداية الحرب هاجمنا من الأرض والجو أكثر من 50 هدفا من هذا النوع لحزب الله في أنحاء متفرقة من سوريا".

وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 3400 ضربة مماثلة ضد أهداف للحزب في لبنان، لافتا إلى مقتل 200 "قيادي وإرهابي" في هذه الضربات.

منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا شبه يومي للقصف، خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويعلن حزب الله بانتظام استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود. وترد إسرائيل بقصف "البنى التحتية" للحزب ومقاتليه في المناطق الحدودية.

وقتل 218 شخصًا على الأقل في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله، و26 مدنيًا على الأقل. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل تسعة عسكريين وستة مدنيين في شمال البلاد.