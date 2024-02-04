نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجلاء 27 ألف أجنبي من غزة وإدخال 130 ألف طن مساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير إسماعيل خيرت، إن مصر نجحت في إجلاء أكثر من 27 ألف مواطن أجنبي وذويهم من قطاع غزة، من خلال تنسيق موسع مع أكثر من 80 سفارة وهيئة دولية عاملة في مصر، فضلًا عن إدخال 130 ألف طن من المساعدات الإنسانية والوقود والأدوات الغذائية والطبية وخيم الإيواء وغيرها إلى القطاع.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد الوزير بمقر وزارة الخارجية الجديد بالعاصمة الإدارية، فيليب لاليو مدير مركز الأزمات والمساندة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، على رأس وفد ضم ممثلين عن وزارة العمل والصحة والتضامن الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، والملحق العسكري بالسفارة.

وحضر اللقاء السفير كامل جلال مدير ادارة فلسطين بوزارة الخارجية، وكل من المهندس محمد حسن والدكتور محمود ثروت ممثلين عن الهلال الأحمر المصري.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع تناول تعظيم سبل التعاون في مجالات الاغاثة للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

كما بحث الجانبان أبعاد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، ومعاناة سكانه وظروف معيشتهم الكارثية في ظل التعنت الإسرائيلي لعرقلة دخول المساعدات وبرودة الجو وانهيار البنية التحتية والصحية والادارية والبيئية.

وأشاد السفير خيرت، بالتعاون المصري - الفرنسي في مجال تقديم الدعم لأهل القطاع من خلال تقديم المساعدات الانسانية واستضافة حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود Dixmude في ميناء العريش، والتي قدمت خدمات الإسعاف للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

ومن جانبه، أثنى فيليب لاليو Philippe Lalliot على الدور المصري المحوري في اجلاء الآلاف من الرعايا الأجانب وذويهم من القطاع، مثمنّا الأداء المهني المتميز والتفاني الذي أظهره ممثلو الهلال الأحمر المصري والجهات الحكومية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

كما تضمنت المشاورات دور منظمة الأونروا في دعم الاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني في غزة في ضوء ما يتعرضون له من عدوان، وأهمية استمرار التمويل الدولي للمنظمة.