العالم اليوم - "الفيفا" يكشف عن ملعب افتتاحية ونهائي كأس العالم 2026

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 فبراير 2024 11:22 مساءً - قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأحد إن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو.

وبحسب "الفيفا" فإن المباراة النهائية ستلعب على "ميتلايف ستاديوم" في نيوجرسي بالولايات المتحدة.

وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا عوضا عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيصبح "أزتيكا" أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم ثلاث مرات، بعدما سبق له إعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة الى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حيث توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) تواليا.

كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنجلترا في الملعب ذاته.

وستقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في 16 ملعبا في الدول الثلاث، على أن يكون النهائي في الولايات المتحدة.

وستبدأ الولايات المتحدة مشوارها في دور المجموعات على ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس في 12 يونيو وستلعب أيضا في سياتل.

وتم اختيار تورونتو لاستضافة المباراة الأولى للمنتخب الكندي المضيف الذي سيلعب أيضا في فانكوفر.

وتم الإعلان عن توزيع المباريات في بث تلفزيوني مباشر في أميركا الشمالية شارك فيه الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت ومغني الراب الكندي درايك وسيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان.