العالم اليوم - ضربات عراقية على حقل العمر.. وسقوط قتلى من "قسد"

انتم الان تتابعون خبر ضربات عراقية على حقل العمر.. وسقوط قتلى من "قسد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 09:24 صباحاً - أسفرت هجمات فصائل عراقية مسلحة، على قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي بسوريا، عن سقوط قتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، لسكاي نيوز عربية، الإثنين، أن الهجمات التي شنتها فصائل عراقية، مدعومة من إيران، أسفرت عن سقوط 5 قتيلا و18 جريحا، في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتواجدة هناك.

وقالت فصائل مسلحة في العراق إنها قصفت ما قالت إنها قاعدة عسكرية أميركية داخل سوريا.

ولم تشر الفصائل العراقية في البيان إلى وقوع أي أضرار في قاعدة حقل العمر النفطي، لكنها أضافت أنها مستمرة في "دك معاقل الأعداء".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هناك معلومات عن خسائر بشرية في قصف فصائل عراقية مسلحة لما وصفها بأنها "أكبر القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية".

ولم يذكر المرصد اسم القاعدة التي تم قصفها، لكن الفصائل المسلحة قالت إنها قصفت ما قالت إنها قاعدة عسكرية أميركية داخل سوريا.