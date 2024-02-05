العالم اليوم - بعد أعنف جولة.. هل يواصل الحوثيون هجماتهم البحرية؟

انتم الان تتابعون خبر بعد أعنف جولة.. هل يواصل الحوثيون هجماتهم البحرية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 10:21 صباحاً - في أعنف ضربة من نوعها منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير صواريخ ومسيرات وشن سلسلة غارات أميركية بريطانية على مواقع عدة لميليشيات الحوثي في ست محافظات يمنية.

وقالت واشنطن إنها أحبطت عمليات إطلاق صواريخ مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي على وشك تنفيذها في البحر الأحمر.

في المقابل توعدت ميليشيات الحوثي بالرد على الهجمات، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية والأميركية شنت 48 غارة على مواقع مختلفة في اليمن، فهل سينفذ الحوثي وعيده باستمرار استهداف حركة الملاحة في المنطقة أم أنه سيلجأ إلى خفض التصعيد؟.

يؤكد الباحث السياسي عبد الكريم الأنسي، في مقابلته على "دوت الخليج"، أن الحكومة اليمنية لا رغبة لها في تصعيد الأوضاع في المنطقة عند منعها مرور السفن الإسرائيلية بل الضغط، بحيث يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، و يضيف:

عدم تسديد القوات الأميركية والبريطانية ضربات موجهة إلى مواقع حوثية مباشرة.

هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع سابقاً تم استهدافها في صنعاء.

إعلان بايدن فشل العمليات العسكرية في المنطقة أجج كلا من الحراك السياسي والشارع الأميركي.

مطالبة صنعاء إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ثم وقف الهجمات.

ردع ميليشيات الحوثي

ويعلق وكيل وزارة الإعلام اليمني، أسامة الشرمي فيما يتعلق بمدى ضعف الضربات الدولية في ردع ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب: