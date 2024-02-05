‏الدفاع التايوانية: 9 مقاتلات صينية عبرت خط الوسط في مضيق تايوان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة ‏الدفاع التايوانية، أن 9 مقاتلات صينية عبرت خط الوسط في مضيق تايوان.

وقد أعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إسقاط المنطاد الصنيي فوق سواحل كارولينا الجنوبية.

وكان الجيش الصيني، أجرى مناورات وجهز لأخرى موسعة وعبرت مقاتلات صينية طراز "su-35" مضيق تايوان.

ونشرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، صورة أظهرت تمركز القوات حول تايوان من جميع الاتجاهات؛ حيث ستكون المناورات في 6 مناطق محيطة بها.