نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: الشرطة السنغالية تطلق الغاز المسيل للدموع على معارضين يحتجون على تأجيل الانتخابات قرب البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الشرطة السنغالية، الغاز المسيل للدموع على معارضين يحتجون على تأجيل الانتخابات قرب البرلمان، حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.