نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول زيارة له.. رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يصل إلى بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة له.

واستقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، أحمديان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق.

وشهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز وتمتين العلاقات بين العراق وإيران وعلى كافة الصعد.

وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقات بين بغداد وطهران متميزة وإستراتيجية وأن الكثير من المشتركات تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين"، مؤكدا أن "بلاده تسعى دوما لتعزيز علاقاته مع الجميع بما يخدم المصالح المشتركة مع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل".

وأضاف الأعرجي أن تبادل الزيارات بين بغداد وطهران يؤكد عمق العلاقات بين البلدين ويشير إلى تميز العلاقات والرؤية المشتركة للمخاطر والتحديات.

لافتا إلى أن ذلك "يتطلب أن تكون الحلول مباشرة من دون مواقف أحادية الجانب"، مبينا أن الشراكة في الحوار البنّاء من شأنها حل كل ما يستجد من إشكالات.

من جانبه أشار السيد أحمديان، إلى أن "القيادة الإيرانية تؤكد دوما أن العراق وإيران تجمعهما علاقة واحدة وعمق تأريخي طويل"، مؤكدا أن إيران تتعامل وفق احترام سيادة العراق وأن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال الحوار الهادف والبنّاء".