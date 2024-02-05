العالم اليوم - تباين أسواق الخليج مع تبدد آمال الخفض القريب للفائدة

انتم الان تتابعون خبر تباين أسواق الخليج مع تبدد آمال الخفض القريب للفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 06:24 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين، الاثنين، بعد أن بدد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لسعر الفائدة في المدى القريب.

وأظهرت بيانات الجمعة، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير، وزيادة الأجور بأكبر قدر في نحو عامين، وهي علامات على القوة المستمرة في سوق العمل، التي تشجع بنك الاحتياطي الاتحادي على البدء في التيسير النقدي في وقت لاحق وليس عاجلا.

وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها مربوطة بالدولار، وتتابع عن كثب تحركات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، في مقابلة بثت الأحد، إنه يريد الانتظار حتى يصبح أكثر ثقة، في أن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام، قبل خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة، مع تحقيق سهم شركة التعدين العربية السعودية زيادة بنسبة 1.3 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، انخفض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.5 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مرة أخرى الاثنين.

وحد تقرير الوظائف القوي من انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة بمواصلة الضربات الجوية في الشرق الأوسط مما أبقى التوترات الجيوسياسية مرتفعة.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع مجموعة شركة تيكوم 2.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 1.5 بالمئة، مع تراجع جميع أسهمه، بما في ذلك سهم بنك قطر الإسلامي الذي انخفض 2.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 10.3 بالمئة.