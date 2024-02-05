نتنياهو: لن نوافق على مطالب حماس بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 07:28 مساءً - أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن حكومته لن توافق على مطالب حركة حماس، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون أي صفقة تبادل مشابهة للصفقة السابقة.

تبادل الأسرى والمحتجزين

وقبل قليل أكدت فضائية 'يورونيوز عربية'، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت في شهر ديسمبر الماضي، المقر الرئيسي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بلدة جباليا كجزء من الحملة البرية التي نفذتها في شمال غزة.

وأظهرت لقطات نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، آثار الهجمات على المبنى وسيارات الإسعاف المتضررة في محيطه.

وطالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال غزة في الأسابيع الأولى من الحرب، من أجل بدء عمليته البرية.