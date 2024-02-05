متحدث الخارجية الأمريكية: بلينكن سيركز على جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 07:28 مساءً - قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن، سيركز خلال زيارته للمنطقة على جهود إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأشار متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية سيستمع للرؤية الإسرائيلية بشأن إنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأضاف "وربيرج"، أن وزير الخارجية الأمريكي، سيناقش سبل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في ظل الضروف المناخية الصعبة التي يعيشها السكان هناك.

وعن الضربات الأمريكية الاخيرة، قال أننا قمنا بتحذير الحوثيين، قبل توجيه الضربات العسكرية، لكنهم لم يتوقفوا عن استهداف السفن في البحر الاحمر.