إسبانيا تدعم الأونروا بـ3.5 مليون يورو

إسبانيا تدعم الأونروا بـ3.5 مليون يوروأعلنت إسبانيا اليوم الإثنين أنها ستقدم مساعدة مالية إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم الوكالة التي تواجه ظروفا صعبة مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده سترسل للوكالة الأممية مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو "3.8 مليون دولار" مساعدة لها.

وكان مانحون رئيسيون لـ "الأونروا"، من بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، علقوا التمويل بعد زعم الكيان الصهيوني مشاركة عناصر من موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وقدمت إسبانيا مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو لـ "الأونروا" في 2023، من بينها 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أضعاف.