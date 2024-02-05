حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 09:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها إن قصر باكينجهام يعلن إصابة تشارلز ملك بريطانيا بالسرطان، وفقا لوكالة رويترز.



وكان الملك البريطاني تشارلز وزوجة ابنه كيت أميرة ويلز عاد إلى منزليهما، بعد خضوعهما للعلاج المقرر داخل مستشفى.

وابتسم تشارلز (75 عاما)، الذي أمضى ثلاث ليال في مستشفى "لندن كلينك" بعد خضوعه "لإجراء تصحيحي" لتضخم البروستاتا، ولوّح للحشود لدى مغادرته المستشفى برفقة عقيلته كاميلا.

وبحسب موقع العربية، قبل ذلك بساعات قليلة، عادت كيت أيضا إلى منزلها بعد أن أمضت أسبوعين في المستشفى نفسه عقب خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وقال قصر بكنجهام في بيان إن تشارلز، الذي كانت زوجته كاميلا تزوره في المستشفى يوميا أثناء إقامته، يود أن يشكر فريقه الطبي وكل من دعموه خلال وجوده في المستشفى.

وأضاف القصر: "خرج الملك من المستشفى عقب خضوعه للعلاج الطبي المخطط له، وعاود تخطيط جدول ارتباطاته العامة المقبلة ليتسنى له قضاء فترة تعافٍ ونقاهة".

وقال مكتب كيت في قصر كنزنجتون، إن أميرة ويلز (42 عاما)، زوجة وريث العرش البريطاني الأمير وليام، تحرز "تقدما جيدا"، وقد عادت إلى منزلها في وندسور.

وخضعت كيت لعملية جراحية بسبب حالة لم يُكشف النقاب عنها، ولكنها غير سرطانية، في مستشفى لندن كلينك في وقت سابق من الشهر الجاري.