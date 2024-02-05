العالم اليوم - بسبب حمى الضنك.. إعلان حالة طوارئ صحية في مدينة برازيلية

انتم الان تتابعون خبر بسبب حمى الضنك.. إعلان حالة طوارئ صحية في مدينة برازيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 10:21 مساءً - أعلنت مدينة ريو دي جانيرو حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي حمى الضنك، التي ينقلها البعوض، حسبما ذكرت المدينة في جريدتها الرسمية، الإثنين، قبل أيام فقط من انطلاق احتفالات الكرنفال في جميع أنحاء البرازيل.

لكن لم يكن من المتوقع أن يؤدي تفشي المرض إلى تعطيل الكرنفال، الذي يبدأ رسميًا مساء الجمعة ويستمر حتى 14 فبراير.

وأعلن مجلس مدينة ريو عن افتتاح 10 مراكز رعاية وإنشاء مركز لعمليات الطوارئ وتخصيص أسرة المستشفيات لمرضى حمى الضنك. ستستخدم السلطات أيضا "سيارات الدخان" في المناطق التي تشهد أعلى معدلات الإصابة، لنشر مبيد حشري في الهواء.

ومنذ بداية عام 2024 سجلت البلدية أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بحمى الضنك. هذا أقل بقليل من نصف إجمالي الحالات – 23000 – المسجلة طوال عام 2023 بأكمله.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتدفق فيه السياح والمحتفلون على ريو للمشاركة في حفلات الشوارع وحضور العروض المبهرجة لمدارس السامبا.

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عن طريق لدغة البعوض المصاب، وهي أكثر شيوعا في المناخات الاستوائية. الأمطار المتكررة ودرجات الحرارة المرتفعة، التي تسرع من فقس بيض البعوض وتطور اليرقات، تجعل مدينة ريو المشهورة بالحرارة عرضة لتفشي حمى الضنك.

وأدى تفشي حالات حمى الضنك في جميع أنحاء البرازيل إلى إعلان أربع ولايات على الأقل - أكري وميناس غيرايس وغوياس، بالإضافة إلى المنطقة الفيدرالية - عن حالات الطوارئ للصحة العامة.

وأنشأت القوات الجوية البرازيلية يوم الإثنين مستشفى ميدانيًا يضم 60 سريرًا في المنطقة الفيدرالية في سيلانديا، وكان من المقرر أن يبدأ في علاج المرضى.