⁧‫تفاصيل زيارة عقيلة صالح إلى ⁧‫الدوحة‬⁩ في زيارة رسمية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسين بن عبدالله الغانم الذي كان في استقباله لدى وصوله أرض المطار.

ويرافق عقيلة خلال الزيارة عضو مجلس النواب عن بنغازي رئيس لجنة الصداقة الليبية القطرية ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية عدنان الشعاب، والنائب إدريس المغربي، وفق صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولم يعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ولا الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عن الزيارة.

وسبق أن زار عقيلة دولة قطر في سبتمبر 2022 وبحث مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأوضاع في ليبيا، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث تنمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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