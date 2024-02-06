نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بن غفير "يفر من حراسه ويستقل سيارة جاره نحو طريق يعبر الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير مؤخرا من حراسه الأمنيين، واستقل سيارة جاره مغادرا منزله في مستوطنة كريات أربع، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وأفادت "هآرتس" نقلا عن عدة مصادر بأن حراس الأمن اضطروا إلى مطاردة الوزير لعدة كيلومترات. ووفقا لأحد المصادر، تمكن حراس الأمن من قطع الطريق على السيارة عند تقاطع كريات أربع على الطريق 60، حيث أقنعوا الوزير بالصعود إلى سيارته المصفحة.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع يوم الأحد قبل نحو أسبوعين، حيث شعر بن غفير بالغضب لأن سائق السيارة المصفحة لم يصل إلى منزله في الصباح وأن الفريق لم يكن جاهزا له كما كان متوقعا.

وبعد الصراخ على رجال الأمن، دخل سيارة أحد جيرانه دون فريق الأمن، وتوجه الاثنان نحو مخرج كريات أربع باتجاه الشارع رقم 60، وهو طريق يعبر الضفة الغربية، حيث يقع العديد من الهجمات على الإسرائيليين، حسب الصحيفة.

وقرر الفريق الأمني ملاحقة وزير الأمن الوطني خشية تعرضه للأذى خلال الرحلة.

ويعيش بن غفير في حي جفعات أفوت المجاور للخليل، وهو الطريق الذي يمر بالقرب من منازل الفلسطينيين، وبعد دقائق قليلة تمكن الحراس من تجاوز السيارة.

وبحسب أحد المصادر، رفض بن غفير في البداية الانتقال إلى سيارة حراس الأمن، وكان غاضبا منهم وادعى أنهم ينتهكون القواعد لأنه يتمتع بالحصانة، لذلك لا يمكنهم مطالبته بركوب السيارة، وأخيرا امتثل.

وتقع مسؤولية أمن بن جفير على عاتق "ماغن"، وهي وحدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء تديرها وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الشاباك.

وتشمل إجراءاته الأمنية فريقًا متخصصا ومركبة أمنية إضافية تسافر إلى جانب مركبته المصفحة، بالإضافة إلى الأمن في منزله.

وتم إطلاع شخصيات بارزة في الشاباك ومكتب رئيس الوزراء على الحادث، وانتقدوا سلوك بن غفير، الذي قالوا إنه يشكل خطرا أمنيا.

ووصف مسؤول أمني كبير الحادث بأنه "حادث خطير تماما".

وقال إن بن غفير "خاطر بنفسه وبحراس الأمن في منطقة شديدة التهديد. وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها الأمن للخطر على الطريق".