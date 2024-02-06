نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حقوق النواب: وفد برلماني عربي يصل "الكونجرس" لفضح جرائم الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جاري العمل مع البرلمانات العربية لتوثيق "جرائم الاحتلال".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن سيتم عقد لقاءات وجلسات ثنائية متعددة الأطراف مع برلمانات الاتحاد الاوروبي والكونجرس الأمريكي، مضيفًا:" وفد برلماني عربي سيزور الكونجرس، وسيكون على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف".



وذكر أنه تم جمع هذه المخرجات في تقرير موحد، مدعوم بالفيديوهات والصور، بجانب أسماء الشهداء الفلسطينيين، الذين يقترب عددهم لـ 30 ألف شهيد، ثلث هذا الرقم من الأطفال، وتم جمع هذه التفاصيل في تقرير موحد، وتم تسليم هذه الوثائق والدلائل للبرلمان العربي.