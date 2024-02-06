نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 7 من قوات حليفة لأمريكا في قصف استهدف قاعدة أمريكية بدير الزور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة مقاتلين من العناصر الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قد لقوا حتفهم في هجوم استهدف حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا وتبناه فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق"، الذي يعتبر من الفصائل الموالية لإيران قام باستخدام مسيرة بقصف القاعدة الواقعة في محافظة دير الزور في سوريا.

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في العمق السوري".